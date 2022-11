Die Drehorte

130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 20 Schauspielerinnen und Schauspieler lassen laut RTL wöchentlich sechs neue «Unter uns»-Folgen entstehen. Gedreht wird in zwei grossen Studios und dem mehrere hundert Quadratmeter grossen Aussenset der Schillerallee. In der bekannten Kölner Serienstrasse findet fast jeden Tag ein Dreh statt, hinzu kommen Drehorte in Köln und Umgebung. So befand sich die Wüste, in der die Rolle Easy strandete, nicht etwa in Marokko, sondern in einer Kiesgrube in Kerpen. Zu den Drehorten im Ausland zählen Irland, Zypern und Holland. Insgesamt gab es bereits 1.580 Aussendrehtage.