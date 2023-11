75. Geburtstag von König Charles III.: Doch keine Einladung für Harry?

Sowohl dem US–Magazin «People» als auch dem «Messenger» liegt nun allerdings ein Statement eines Sprechers von Harry vor, in dem die Rede davon ist, dass Charles' Sohn gar keine Einladung zu dem Fest bekommen habe. «Als Reaktion auf die Schlagzeilen in den britischen Medien gab es keinen Kontakt bezüglich einer Einladung zum bevorstehenden Geburtstag Seiner Majestät», habe der Sprecher erklärt. Dass die «Sunday Times» so berichtet habe, sei «enttäuschend».