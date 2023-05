Nach einer letzten Challenge in der Aussenanlage des Studios schafften es 49 Gegnerinnen und Gegner von ProSieben ins grosse Finale namens «Dichter denken». Gätjen stellte in der Endrunde Quiz-Fragen mit mehreren richtigen Antworten. Das Team mit der Antwort, die am dichtesten an der Fragestellung - beispielsweisse «Welches Organ ist schwerer als das Herz?» - dran war, bekam den Punkt.