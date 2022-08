Zum 79. Mal geben sich am Lido in Venedig grosse Hollywood-Stars und renommierte Autorenfilmer die Ehre. Vom 31. August bis zum 10. September findet das diesjährige Filmfestival von Venedig statt, bei dem die Stargäste standesgemäss per Schiff zum roten Teppich geschippert werden. Auch in diesem Jahr vereint das Festival Namhaftes aus der Traumfabrik Hollywood mit internationalem Arthouse-Kino. Einzig deutsche Filme haben es leider nicht in den Wettbewerb um den Goldenen Löwen geschafft. Mit welchen Stars gerechnet werden darf, wer die Jury bildet und welche Filme ausser Konkurrenz für Aufsehen sorgen werden, ist hier zusammengetragen.