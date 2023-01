«8 Mile»-Star Mekhi Phifer sicher: Es wird keine Fortsetzung geben

Schauspieler Mekhi Phifer (48) ist sich sicher: Es wird keine Fortsetzung zum Biopic «8 Mile» geben. «Es wird nicht passieren», sagte der 48-Jährige dazu dem Branchenportal «TMZ». Manchmal sei es am besten, die Klassiker in Ruhe zu lassen. Gespräche über einen Nachfolger hätten nie stattgefunden. Zwar könnte ein Sequel grundsätzlich interessant sein, allein was die Story betrifft, so Phifer. Aber er würde nicht mitspielen wollen und bezweifle, dass es Hauptdarsteller Eminem (50) würde. Der Weltstar sei immer noch sein Kumpel und er bleibe mit ihm in Kontakt.