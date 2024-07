80. Geburtstag Udo Walz: Das Vermächtnis des Star-Friseurs

Der Legende nach angelte sich der zielstrebige junge Coiffeur auf einer ersten Station in Zürich einen Job im mondänen Edel–Skiressort St. Moritz, in dem er vorgab, neben Englisch auch Französisch zu sprechen, was keineswegs den Tatsachen entsprach. «Den Namen Udo fanden sie dort scheisse», berichtete Walz dem «Tagesspiegel», weshalb er sich in dieser Zeit einfach als «Monsieur Boris» um seine zahlungskräftigen und nicht selten prominenten Kundinnen gekümmert habe. Dass zu diesen auch Filmlegenden wie Marlene Dietrich (1901–1991) und Romy Schneider (1938–1982) gehörten, verschaffte «Monsieur Boris» wertvolle Punkte in seinem Lebenslauf. Marlene Dietrich habe ihn seinerzeit sogar zum Abendessen eingeladen – allerdings sei er dann zu schüchtern gewesen, sich an ihren Tisch zu setzen.