80 Jahre Auschwitz-Befreiung: König Charles zeigt sich tief berührt

Besuch im Jüdischen Gemeindezentrum

Zuvor hatte König Charles laut «Daily Mail» bereits das Jüdische Gemeindezentrum (JCC) von Krakau besucht. Dort traf er unter anderem mit Überlebenden des Holocaust zusammen. Der 76–Jährige erklärte weiteren Medienberichten zufolge, dass «die Erinnerung an das Böse der Vergangenheit eine wichtige Aufgabe bleibt». In London soll unterdessen Prinzessin Kate (43) gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (42), an den offiziellen Veranstaltungen zum Holocaust–Gedenktag teilnehmen.