80 Jahre Bob Marley: Der Reggae-Superstar

Die in den frühen 1970ern entstandenen Alben «Catch a Fire», «Burnin» oder «Natty Dread» lieferten bereits einen Grossteil der heute noch wohlbekannten Superhits wie, «Stir it up», «Get up, stand up», «I Shot the Sheriff» oder «No Woman, No Cry». Spätestens nachdem der Blues–Musiker Eric Clapton (79) 1974 mit einer Cover–Version von «I Shot The Sheriff» die Spitze der US–amerikanischen Charts erklommen hatte, wurde auch Bob Marley endgültig zum Weltstar.