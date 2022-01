85 Regelverstösse im Dschungelcamp haben Konsequenzen

Am sechsten Tag von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (26. Januar, 22:15 Uhr, RTL oder via RTL+) erreicht die Dschungelcamper eine schlechte Nachricht: «Stars, ihr habt euch mehrmals nicht an die Campregeln gehalten. In den letzten Tagen habt ihr 85 Mal gegen diverse Regeln verstossen. Das hat Konsequenzen», liest der Camper Manuel Flickinger (33) seinen Mitstreitern einen Brief von RTL vor, wie «RTL.de» vorab berichtet. «Der Team-Chef muss sich sofort ins Dschungel-Telefon begeben.»