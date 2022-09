Mit dem Ende des Augusts ist auch das Ende des für drei Monate eingeführten 9-Euro-Tickets gekommen. Zumindest, wenn es nach Plan der Bundesregierung geht. Unter der Bevölkerung erfreut sich das vergünstigte Ticket grosser Beliebtheit und auch einige Stars haben sich nun lautstark für dessen Erhalt ausgesprochen. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (64) haben über 50 Kulturschaffende, Unternehmer und Aktivisten unterzeichnet. Ihre geschlossene Forderung: «Geben Sie sich einen Ruck und Deutschland das 9-Euro-Ticket.»