90. Geburtstag des Dalai Lama: Richard Gere feiert in Indien mit

Richard Gere ist dem Dalai Lama seit vielen Jahren verbunden

Der Hollywoodstar ist seit vielen Jahren mit dem Dalai Lama befreundet. Er wurde protestantisch erzogen, eine Reise nach Nepal im Jahr 1978 brachte ihn aber in Berührung mit der östlichen Spiritualität, die ihn nachhaltig beeindruckte. Seit Anfang der 1990er Jahre bekennt sich Gere zum Buddhismus. Der einstige «Pretty Woman»–Star lebt zeitweise in Dharamsala, er hat in New York das Tibet–Haus gegründet und unterstützt die Exilregierung des Freien Tibets. Als er im Rahmen der Oscarverleihung 1993 Chinas Tibet–Politik kritisierte, erklärten die Chinesen ihn zur persona non grata. 2018 liessen der konvertierte Buddhist und seine schwangere dritte Ehefrau Alejandra Silva ihr ungeborenes Baby vom Dalai Lama segnen.