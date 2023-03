95. Academy Awards: Die Oscars 2023 im TV und Stream

2023 könnte ein Rekordjahr für Deutschland werden

Für Deutschland könnte es eine historische Preisverleihung werden. «Im Westen nichts Neues» von Edward Berger (53) ist neunmal für den Oscar nominiert - eine Marke, die keine deutsche (Ko-)Produktion bisher erreichen konnte. Ausserdem ist das Netflix-Kriegsdrama unter anderem neben «Avatar: The Way of Water», «Elvis», «Top Gun: Maverick» oder auch «Everything Everywhere All at Once» in der Königskategorie vorgeschlagen und könnte zum «Besten Film» gewählt werden. Noch nie zuvor hat eine deutsche Produktion auch nur die Chance bekommen, diesen Academy Award womöglich einzuheimsen. Daneben ist «Im Westen nichts Neues» unter anderem auch als bester fremdsprachiger Film nominiert.