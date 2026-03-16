98. Oscarverleihung: Skandalfrei und ein wenig langweilig

Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit wurden in Los Angeles zum 98. Mal die Academy Awards verliehen, im Volksmund auch bekannt als Oscars. Filmfans in aller Welt verfolgten die Gala bis spät in die Nacht. Dabei wurde «One Battle After Another» als «Bester Film» des Jahres ausgezeichnet. Regisseur Paul Thomas Anderson (55) erhielt unter anderem auch den Oscar für das «Beste adaptierte Drehbuch». Auf der Bühne sagte er bei der Entgegennahme des Preises: «Ich habe diesen Film für meine Kinder geschrieben, um mich für das Chaos zu entschuldigen, das wir in dieser Welt hinterlassen haben, die wir ihnen übergeben, aber auch, um ihnen Mut zu machen, dass sie die Generation sein werden, die wieder für Vernunft und Anstand sorgt.»