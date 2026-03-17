«A Quiet Place Part III»: Emily Blunt und Cillian Murphy kehren zurück

Die zentralen Darstellerinnen und Darsteller für den dritten Teil der «A Quiet Place»–Reihe sind offenbar gefunden. Das lässt ein Instagram–Beitrag von John Krasinski (46) vermuten. Der Schauspieler, Produzent und Regisseur ist der Kopf hinter den Horror–Thrillern.
Mit einem Bild von sieben Drehbüchern, auf die die Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler gedruckt sind, bestätigt Krasinski, wer aus der «A Quiet Place»–Familie zurückkehrt und wer neu hinzustösst. Wieder mit dabei ist allen voran Emily Blunt (43), Hauptdarstellerin der Reihe und gleichzeitig die Ehefrau Krasinskis.
Auch Cillian Murphy (49), der in «A Quiet Place 2» auftrat, wird zurückkehren – genauso wie Millicent Simmonds (23) und Noah Jupe (21), die seit dem ersten Film Teil des Casts sind. Hinzustossen werden der unter anderem aus «Blood & Sinners» bekannte Jack O‹Connell (35), Jason Clarke (56) und Katy O›Brian (37).
John Krasinski führt wieder Regie
«A Quiet Place 2» kam im Sommer 2021 in die deutschen Kinos, rund sechs Jahre später, am 30. Juli 2027, soll laut Krasinski dann Teil drei anlaufen. Das Drehbuch stammt laut des Branchenmagazins «Variety» aus seiner Feder und er soll auch wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Bereits bei den ersten beiden Filmen hatte er Regie geführt. Im Frühjahr wolle man mit der Produktion beginnen.
Im Jahr 2024 ist zudem das Prequel «A Quiet Place: Tag Eins» erschienen. Hier hatte allerdings Michael Sarnoski (30) die Regie übernommen. Die Hauptrollen spielten Lupita Nyong'o (43) und «Stranger Things»–Star Joseph Quinn (32). Zusammen sollen die Filme rund 900 Millionen US–Dollar eingespielt haben.