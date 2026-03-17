«A Quiet Place Part III»: Emily Blunt und Cillian Murphy kehren zurück

John Krasinski führt wieder Regie

«A Quiet Place 2» kam im Sommer 2021 in die deutschen Kinos, rund sechs Jahre später, am 30. Juli 2027, soll laut Krasinski dann Teil drei anlaufen. Das Drehbuch stammt laut des Branchenmagazins «Variety» aus seiner Feder und er soll auch wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Bereits bei den ersten beiden Filmen hatte er Regie geführt. Im Frühjahr wolle man mit der Produktion beginnen.