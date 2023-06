A wie Atombombe, B wie Barbie, C wie Cruise: Die Kino-Tipps im Juli

Mit «Oppenheimer» widmet sich Nolan nicht nur einer historisch wichtigen Persönlichkeit. Er tut dies einmal mehr auf sehr kunstvolle Art und Weise. Der Film wird sowohl Szenen in Schwarzweiss als auch in Farbe beinhalten, ähnlich, wie es schon bei seinem Frühwerk «Memento» der Fall gewesen ist. Bei «Oppenheimer» soll so, wie der Regisseur selbst erklärte, die objektive und die subjektive Wahrnehmung rund um die Hauptfigur dargestellt werden. Ein interessanter Kniff, mit dem der Zwiespalt Oppenheimers auch bildlich umgesetzt wird. Wer schon Nolans Darstellung realer Kriegsgeschehnisse in «Dunkirk» genial fand und zudem ein Star-Ensemble um Murphy, Robert Downey Jr. (58), Emily Blunt (40) und Florence Pugh (27) erleben will, muss «Oppenheimer» sehen.