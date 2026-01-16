A$AP Rocky und Rihanna: Seine Mutter wusste es schon lange vor ihnen

Schicksal oder Zufall?

Für den 37–Jährigen fühlt es sich bis heute so an, als wären er und die Sängerin füreinander bestimmt gewesen. Die beiden verbinden zahlreiche Parallelen. «Es war einfach so, als wären wir auf einer Wellenlänge», erklärt A$AP Rocky. «Wir sind im selben Jahr geboren. Mein Vater kommt aus ihrem Land. Wenn ich nach Hause fahre, sehe ich beide Seiten meiner Familie. Das ist einfach witzig. Wir lachen oft darüber.» Die Liste der Gemeinsamkeiten ist also lang.