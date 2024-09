Aaron Carters Ex-Verlobte legt Vaterschaftstest vor

Am 5. November 2022 starb Carter im Alter von 34 Jahren. Der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (44) war in der Badewanne seines Hauses in Lancaster, Kalifornien, ertrunken aufgefunden worden. Nach Abschluss der offiziellen polizeilichen Untersuchung wurde sein Tod als Unfall eingestuft. Carter sei aufgrund der Wirkung von eingenommenen Beruhigungsmitteln und eingeatmetem Gas ertrunken.