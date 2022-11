Sie wollen laut Bericht zudem den Namen ihres sieben Monate alten Kindes Casper Emerson Paul in Ryden Caspian Paul ändern. Sie ändern also den ersten und zweiten Vornamen des Jungen. Sie hatten den neuen Namen bereits in den sozialen Medien verwendet. In den Unterlagen erklären Aaron und Lauren, die seit 2013 verheiratet sind, dass sie im Krankenhaus einen Namen angeben mussten und sich für Casper Emerson entschieden, später aber einen Namen gefunden hätten, der ihnen besser gefiel.