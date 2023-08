Aaron Taylor-Johnson tauscht Blockbuster-Rollen für die Familie ein

Seit seiner Durchbruchrolle in der Superhelden-Persiflage «Kick-Ass» aus dem Jahr 2010 hat sich Aaron Taylor-Johnson (33) zu einer konstanten Grösse in Hollywood gemausert. Grossen Gefallen am Blockbuster-Kino hat er aber trotz seiner Rollen in «Avengers: Age of Ultron» oder der «Godzilla»-Neuverfilmung offenbar nicht gefunden. «All diese Dinge ergaben sich plötzlich für mich. Aber sie waren mir egal», so Taylor-Johnson gegenüber «Variety».