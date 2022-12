Neuzugang Meret Becker startete 1992 mit dem Adolf-Grimme-Preis für ihre Rolle einer Prostituierten in «Happy Birthday, Türke» durch. Es folgten Besetzungen in erfolgreichen Kinofilmen, wie «Kleine Haie», «Kokowääh» oder «München». Für «Comedian Harmonists» erhielt sie 1998 die Goldene Kamera als beste Schauspielerin. Sie wirkte auch in zahlreichen TV-Produktionen mit, von März 2015 bis Mai 2022 bildete sie gemeinsam mit Mark Waschke (50) das Berliner «Tatort»-Duo Rubin und Karow. Nachwuchsstar Leonard Scheicher machte mit «Quellen des Lebens», «Finsterworld» und «Das schweigende Klassenzimmer» auf sich aufmerksam. In «Das Boot» spielte er die Rolle des Funkers Frank Strasser. In weiteren Rollen sind Katia Fellin, Peter Lohmeyer, Aleksandar Jovanovic und Henry Morales zu sehen.