Auch sein Partner freut sich auf den erneuten, gemeinsamen Weg: «Thomas und ich sind jeweils 50 Jahre im Showgeschäft. [...] Gesprächsstoff haben wir auf jeden Fall für 100 Jahre - wenn uns keiner stoppt.» Die Entertainer gehen gemeinsam mit den Hörern auf Zeitreise: Via offiziellem Instagram-Account von Gottschalk geht es in der ersten Folge auch um die 70er-Jahre. «Sie droppen Namen, die heute niemand mehr kennt und machen Witze, über die keiner mehr lacht ... also ausser ihr!», heisst es in einem Post samt Bild während der Podcast-Aufnahme.