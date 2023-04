«Die Gesellschaft wieder ein bisserl zusammenführen»

Doch er will nicht nur aus seinem Leben berichten: «Ich sehe das Magazin auch als Plattform, um vielleicht da oder dort mit der einen oder anderen kritischen Meldung zu unserer Zeit zu Wort zu kommen», zitiert ihn die «Kleine Zeitung» weiter. «Es war mir mit diesem Magazin auch ein Anliegen, die Gesellschaft wieder ein bisserl zusammenzuführen. Es sollte ein Ziel der neuen Zeit sein, dass man ein bisserl weniger Spaltung kreiert und ein bisserl weniger unwichtige Themen so gross macht, Menschen verwettert, die in diesen Dingen vielleicht einfach eine andere Weltanschauung haben als man selbst.» Auf seiner Instagram-Seite wirbt er bereits fleissig für sein Heft.