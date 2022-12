Bill Mockridge (75) und Hartmut Volle (69) sind ab dem 15. Februar 2023 wieder in die «Rentnercops» im Ersten zu sehen. Das hat der Sender in einer Mitteilung bekannt gegeben. In zwölf neuen Folgen schlüpfen die beiden Schauspieler einmal mehr in die Rollen von Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz.