Ab in den Urlaub: Welche Reiseimpfung sinnvoll ist

Auch ausführliche Anmerkungen zu den unterschiedlichen Erkrankungen und Impfungen sind enthalten. So lässt sich beispielsweise nachlesen, was Gelbfieber überhaupt genau ist oder welche Symptome bei einer Erkrankung auftreten können. Ein Blick auf die Internetseite des Auswärtigen Amtes gibt zudem Informationen über mögliche aktuelle Reisewarnungen – nicht nur in Bezug auf die Sicherheitslage, sondern auch auf vielleicht aktuell verbreitete Krankheiten.