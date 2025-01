Ab nach Australien: Die letzten Stars heben ab Richtung Dschungelcamp

Manche Promis wie Lilly Becker (48) sind schon Down Under angekommen, jetzt ist auch die letzte Fuhre abgehoben. Anna–Carina Woitschack (32), Yeliz Koc (31) und Pierre Sanoussi–Bliss (62) sind am 19. Januar in Frankfurt am Main in Richtung Dschungelcamp aufgebrochen. Ab dem 24. Januar 2025 sitzen sie mit neun anderen Kandidaten für die 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am Lagerfeuer.