ABBA als Vorbild? Ozzy Osbourne könnte als Avatar zurückkehren

Bei dem gut zehnstündigen Benefizkonzert traten etliche Stars der Metal–Szene auf, um Ozzy und seiner Band Tribut zu zollen. Mit dabei waren unter anderem Metallica, Guns N' Roses und Aerosmith–Sänger Steven Tyler. Für einen Gänsehautmoment sorgte auch Yungblud (28): Seine Live–Version von «Changes» brachte ihm später einen Grammy ein. Laut «The Sun» gilt er zudem als Wunschbesetzung für die Hauptrolle in einem geplanten Ozzy–Biopic.