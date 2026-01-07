ABBA-Star Björn Ulvaeus trauert um seine Ex-Frau Lena

Der schwedische Musikstar Björn Ulvaeus (80) trauert um seine Ex–Frau Lena. Das berichtet unter anderem «Expressen». Die beiden waren 41 Jahre lang verheiratet. Die Ehe hielt von 1981 bis 2022. In einem Statement erklärte ABBA–Legende Björn Ulvaeus: «Ich vermisse sie sehr. Es ist sehr traurig, dass sie gestorben ist.» Er denke oft an sie, «obwohl wir uns vor vier Jahren getrennt haben. Und ich denke in dieser traurigen Zeit an unsere Kinder Emma und Anna.»
Das Paar lernte sich laut «Expressen» einst auf einer Silvesterparty bei den ABBA–Mitgliedern Benny Andersson (79) und Anni–Frid Lyngstad (80) kennen. Mit ABBA–Mitglied Agnetha Fältskog (75), mit der er ebenfalls zwei Kinder hat, war Björn Ulvaeus zuvor von 1971 bis 1979 verheiratet.
Weiterhin eng befreundet
Bei Lena Ulvaeus wurde 2003 eine chronische lymphatische Leukämie festgestellt. Im Februar 2022 wurde bekannt, dass Ulvaeus und seine langjährige Ehefrau sich nach 41 Jahren scheiden lassen. «Nach vielen schönen und ereignisreichen Jahren haben wir uns entschieden, uns scheiden zu lassen», hiess es in einer Bekanntmachung, die unter anderem der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» vorlag. Das Ex–Paar wolle trotz der Trennung weiterhin eng befreundet bleiben und strebe ausserdem an, bei Geburtstagen der Enkelkinder oder anderen Familienfesten auch in Zukunft miteinander zu feiern. 2024 heiratete der Musiker seine Frau Christina, mit der er sich im Juli 2022 erstmals öffentlich zeigte.