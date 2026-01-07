ABBA-Star Björn Ulvaeus trauert um seine Ex-Frau Lena

Weiterhin eng befreundet

Bei Lena Ulvaeus wurde 2003 eine chronische lymphatische Leukämie festgestellt. Im Februar 2022 wurde bekannt, dass Ulvaeus und seine langjährige Ehefrau sich nach 41 Jahren scheiden lassen. «Nach vielen schönen und ereignisreichen Jahren haben wir uns entschieden, uns scheiden zu lassen», hiess es in einer Bekanntmachung, die unter anderem der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» vorlag. Das Ex–Paar wolle trotz der Trennung weiterhin eng befreundet bleiben und strebe ausserdem an, bei Geburtstagen der Enkelkinder oder anderen Familienfesten auch in Zukunft miteinander zu feiern. 2024 heiratete der Musiker seine Frau Christina, mit der er sich im Juli 2022 erstmals öffentlich zeigte.