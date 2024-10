Abendessen bei Steinmeier: So edel feiern seine royalen Gäste

Royale Damen glänzen

Im Schloss Bellevue empfing der Bundespräsident am Abend dazu unter anderem Norwegens Kronprinzessin Mette–Marit (51). Sie erschien in einem langen, weissen Kleid mit buntem Muster, das mit einem dünnen Gürtel versehen war, zu der Veranstaltung. An ihrer Seite hatte sie Kronprinz Haakon (51) in einem dunklen Anzug.