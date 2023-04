Von Barbieworld in die reale Welt

Ganz am Anfang des Trailers wird Barbieland als Heimat von Barbie und Ken offenbart. Dort ist alles bunt und vor allem pink. Doch der gut gelaunte Schein trügt. In der Vorschau wird nun gezeigt, dass es in Barbieland zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Puppen kommen kann. Margot Robbie aka Barbie und Ryan Gosling aka Ken verlassen irgendwann die Puppenwelt, um mit ihrem pinken Auto in der realen Welt zu landen. Dort trifft Barbie unter anderem auf den Mattel-Chef, gespielt von Will Ferrell (55). Erzählt wird die Geschichte im Film von keiner Geringeren als Hollywood-Ikone Helen Mirren (77).