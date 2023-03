«Abenteuerland»: Erfolgsalbum von Pur wird zum Musical

Alle Fans der deutschen Band Pur um Sänger Hartmut Engler (61) sollten sich den Oktober 2023 in ihren Kalendern anstreichen. In diesem Monat startet «Abenteuerland - Das Musical» im Capitol Theater Düsseldorf, wie am Freitag bekannt gegeben wurde. 30 Hits der Band aus Baden-Württemberg wie «Ich lieb' dich», «Ein graues Haar», «Allein vor dem Spiegel», «Lena» und natürlich «Abenteuerland» werden laut Mitteilung dann auf der Bühne erklingen - vielstimmig arrangiert für eine Musicalhandlung, die um drei Generationen der fiktiven Familie Schirmer kreisen wird. «Abenteuerland - Das Musical» ist in enger Kooperation mit der Band Pur entstanden.