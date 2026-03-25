Abschied am Hotel: Tom Holland schickt Zendaya allein zur Premiere

Zendaya und Tom Holland bald wieder zusammen auf dem Red Carpet?

Auch wenn Tom Holland den Vortritt diesmal seiner Partnerin und ihrem Filmprojekt liess, steht das nächste gemeinsame Highlight bereits vor der Tür. Erst kürzlich wurde der erste Trailer zu ihrem neuen gemeinsamen Blockbuster «Spider–Man: Brand New Day» veröffentlicht. Spätestens zur Pressetour für das Marvel–Abenteuer, das am 31. Juli weltweit in die Kinos kommt, werden die beiden wieder Seite an Seite über die roten Teppiche dieser Welt flanieren.