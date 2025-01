Abschied: Diese Musiker geben 2025 ihre letzten Konzerte

Cyndi Lauper

Cyndi Lauper kündigte ihre letzten Shows für 2025 im vergangenen Juni an. Zu den ursprünglich 23 Konzerten in den USA gesellten sich später weitere Termine in Europa, Australien und Japan. Mit ihrer «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour» besucht die Sängerin im Februar zwei deutsche Städte. Fans können sie am 25. Februar in der Berliner Uber Arena und am 26. Februar im Düsseldorfer PSD Bank Dome erleben. Die finale Performance steht ihrer offiziellen Website nach am 23. April in der japanischen Hauptstadt Tokio an.