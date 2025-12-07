Abschied: Thomas Gottschalk ab sofort in Altersteilzeit oder in Rente?

Aber «das Publikum scheint hinter mir zu stehen», stellte Gottschalk fest. Das helfe ihm, ganz im Gegensatz zu so manchen Dingen, die er in den sozialen Medien habe lesen müssen. Der Moderator bedankte sich jedoch ausdrücklich für positive Zuschriften, die ihn ebenso erreicht haben. Nun gehe er in Rente, wiederholte Gottschalk. Egal wofür er angefragt wurde, «jeden Mist» habe er während seiner langen Karriere mitgemacht – und er bereue nichts davon. Er habe alles stets «nur für die Leute getan» und wollte immer «das Bestmögliche abliefern». Das Fernsehen habe mit Vorbereitung wenig zu tun, Unterhaltung gar nichts. Gottschalk hatte «alles aus dem Ärmel gemacht» – und das gehe bis zu einem gewissen Punkt, dann nicht mehr.