Zlatan Ibrahimovic: «Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken»

«Ich kann nicht atmen, aber es ist okay. So viele Erinnerungen, so viele Emotionen in diesem Stadion [...] Ich möchte mich bei meiner Familie und den Menschen, die mir nahestehen, für ihre Geduld bedanken, bei meiner zweiten Familie - den Spielern, dem Trainer und den Mitarbeitern - für die Verantwortung, die ihr mir übertragen habt, und bei den Vorstandsmitgliedern für die Chance», erklärte der gebürtige Schwede, der von 2010 bis 2012 und ab 2020 für den italienischen Top-Klub spielte.