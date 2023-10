Abschied vom «Kölner Treff»: Wie geht es mit Bettina Böttinger weiter?

Für die sechs Sendungen warb Bettina Böttinger am Mittwoch in ihren Instagram–Stories. Ausgestrahlt werden diese laut Sender schon in der kommenden Woche auch im WDR – die erste Ausgabe mit Kretschmer läuft am 3. November von 23:30 bis 00:15 Uhr. «In sechs Folgen begrüsst Moderatorin Bettina Böttinger prominente Gäste mit queeren Lebensentwürfen in ihrer Kölner Wohnung, um sich über Erfahrungen, Träume und Ideen auszutauschen», heisst es in der Ankündigung über die Sendereihe.