Was erwartet die Zuschauer bei den beiden Sendungen zum Jubiläum und zu Ihrem Abschied?

Hermanns: In der ersten Sendung blicken wir zurück auf unsere alten Recken, die von Anfang an dabei waren. Das ist fantastisch, dass wir die drei Jungs, die alle beim Piloten bei ProSieben aufgetreten sind, also Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt und Michael Mittermeier, auf die Bühne bekommen haben. Sie sind ein bisschen die drei Tenöre des «Quatsch Comedy Clubs» (lacht). Die zweite Folge ist zum einen mein Abschied, aber zum anderen sind Künstler der jetzigen Stand-up-Generation zu sehen, wie Tahnee oder Ingmar Stadelmann. Wir wollen zeigen, dass «Quatsch» auch die Next- und die Over-Next-Generation präsentiert - was wir in den Live-Clubs bereits tun. Unser Markenkern ist eine Art Drei-Generationen-Modell: Wir haben Comedians mit über 50, dann welche zwischen 30 und 40 und Leute mit 17 oder 18, die gerade erst anfangen. Das gefällt mir so am «Quatsch» und das will ich auch in der Zukunft so im Fernsehen wiedergeben. Dass man nicht nur den neuen, jungen «heissen Scheiss» zeigt, sondern auf ältere Kolleginnen und Kollegen setzt und auf den Austausch von etablierten Stars mit neuen Talenten Wert legt. Es ist spannend, was sie voneinander lernen können.