Abschied vom Tennis: Serena Williams wurde in Toronto gefeiert

Sichtlich gerührt beim Abschied

Das bestätigte sie auch noch einmal in Toronto: «Wie ich in meinem Artikel bereits gesagt habe, bin ich schrecklich mit Abschieden.» Trotzdem gab es von ihr ein «Goodbye, Toronto!». Sie habe auf und neben dem Court wunderbare Zeiten in der Stadt verbracht und wolle auch künftig Toronto privat besuchen. Williams bedankte sich «aus tiefstem Herzen» und sichtlich gerührt. Es sei ihr all die Jahre eine Freude gewesen, vor dem Publikum zu spielen.