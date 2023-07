Abschied von Albert Maier: Das sind die «Bares für Rares»-Experten

Sven Deutschmanek bis Wendela Horz: Mehr Experten für «Bares für Rares»

Sven Deutschmanek (47) ersetzte in der zweiten Staffel Oliver Kircher (52), der nach nur einer Staffel der Sendung wieder den Rücken kehrte. Wie sein Vorgänger ist er eher auf neuere Objekte spezialisiert, auf Design und Spielzeug. Anders als die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen bei «Bares für Rares» studierte Sven Deutschmanek nicht Kunstgeschichte. Der gelernte KfZ-Mechaniker eignete sich sein Wissen autodidaktisch über etliche Flohmarktbesuche an. In Schieder-Schwalenberg im Kreis Lippe betreibt er ein Antiquitätengeschäft.