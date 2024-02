Abschied von Andi Brehme: «Seine wunderbare Lebensfreude wird fehlen»

Auch Simone Ballack (48), die Exfrau von Fussballstar Michael Ballack (47), widmete Brehme einen emotionalen Post: «RIP lieber Andi @andibrehme du chaotischer Herzensmensch. @michaelballackofficial hat 1998 bei der Meisterschaft in Kaiserslautern deinen Platz übernommen. Solange kennen wir uns schon. Was für ein Fest! Wie gerne haben wir darüber geredet. 3 Tage Ausnahmezustand.» Sie fügte hinzu: «Du hast mit uns um Emilio getrauert ..... und wir hatten schöne Zeiten und Feste @italydaumile und am Gardasee. Die Stammtische in Bardolino werden dich vermissen. Leb wohl mein Freund». Michael Ballack teilte ebenfalls ein Bild von Brehme in einer Story und schrieb dazu: «Ruhe in Frieden, lieber Andi».