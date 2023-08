Abschied von Dagmar Manzel: Zehnter «Tatort» aus Franken wird gedreht

Dagmar Manzel (64) verabschiedet sich als «Tatort»–Kommissarin. Derzeit laufen die Dreharbeiten zum zehnten «Tatort» aus Franken, der für Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn den letzten Fall bereithalten wird. «Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören», erklärt Manzel, die das Team auf eigenen Wunsch verlässt, in einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunks. Paula sei eine spannende und vielschichtige Figur, «und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte, und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe». Dazu gehöre Opern inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen.