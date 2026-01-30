Abschied von Dame Jilly Cooper: Königin Camilla besucht Gedenkfeier

«Wunderbar witzige und mitfühlende Freundin»

Camilla verband eine enge Freundschaft mit der Schriftstellerin. In einer Erklärung, die kurz nach Coopers Tod unter anderem auf dem offiziellen Instagram–Account der Royal Family veröffentlicht wurde, würdigte sie Cooper als «wunderbar witzige und mitfühlende Freundin». Sie habe «ein völlig neues Literaturgenre geschaffen und es sich im Laufe ihrer mehr als fünf Jahrzehnte währenden Karriere zu eigen gemacht».