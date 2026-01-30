Abschied von Dame Jilly Cooper: Königin Camilla besucht Gedenkfeier

Königin Camilla (78) hat am Freitag am Gedenkgottesdienst für die im Herbst 2025 verstorbene Bestsellerautorin Dame Jilly Cooper (1937–2025) teilgenommen. Vor der Southwark Cathedral in London grüsste die Monarchin die wartenden Menschen.
«Wunderbar witzige und mitfühlende Freundin»
Camilla verband eine enge Freundschaft mit der Schriftstellerin. In einer Erklärung, die kurz nach Coopers Tod unter anderem auf dem offiziellen Instagram–Account der Royal Family veröffentlicht wurde, würdigte sie Cooper als «wunderbar witzige und mitfühlende Freundin». Sie habe «ein völlig neues Literaturgenre geschaffen und es sich im Laufe ihrer mehr als fünf Jahrzehnte währenden Karriere zu eigen gemacht».
Berühmt wurde die Autorin, die allein in Grossbritannien mehr als elf Millionen Bücher verkauft hat, vor allem durch ihre «Rutshire Chronicles», eine Reihe von Liebesromanen mit Titeln wie «Riders» und «Rivals». Der 1988 erschienene Roman «Rivals» erlebte 2024 ein Comeback, als Disney+ den Stoff als Serie adaptierte. Camilla besuchte kürzlich Cast und Team bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel.
Viele prominente Trauergäste
Neben der Königin erwiesen auch zahlreiche Prominente Cooper die letzte Ehre. Aus dem Ensemble der Serie «Rivals» erschienen David Tennant, Danny Dyer und Bella Maclean zum Gottesdienst. Coopers Agentin Felicity Blunt nahm gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Stanley Tucci, an der Gedenkfeier teil. Auch Königin Camillas Ex–Mann Andrew Parker Bowles sowie ihre Kinder Tom Parker Bowles und Laura Lopes zählten zu den Gästen, ebenso weitere Persönlichkeiten aus der britischen Film– und TV–Szene.
Für ihre Verdienste um Literatur und Wohltätigkeit wurde Jilly Cooper 2024 zur Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) ernannt und führte seitdem den Titel «Dame».