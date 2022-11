Abschied von Ellen Pompeo: Die letzten «Grey's Anatomy»-Urgesteine

Kate Walsh und Jesse Williams treten in Staffel 19 als Gaststars auf

Zwei ehemalige «Grey's Anatomy»-Stars bekommen Fans in der aktuellen 19. Staffel von Zeit zu Zeit zu Gesicht. So trat Kate Walsh (55) in bisher zwei Episoden der aktuellen 19. Ausgabe als Dr. Addison Montgomery auf, während Jesse Williams (41) in der 5. Folge aus Staffel 19 zu sehen war. Meredith Grey besuchte seine Figur Jackson Avery in besagter Episode in Boston.