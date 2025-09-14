Abschied von «Grill den Henssler»: So schwer fällt es Reiner Calmund

Tränen vor laufender Kamera

Für seine letzte Samba hatte das Produktionsteam «Calli» eigens einen königlichen Thron gebaut, alle Weggefährten feierten den TV–Veteran und als Abschiedsgeschenk gab es eine goldene Gabel. «Ich wusste vorher, dass da die Tränchen bei mir laufen und so kam es dann auch», erinnert er sich. «Auch bei der After–Show–Party habe ich noch einmal vor allen geweint. Es war einer der schönsten Abende und die schönste Show von allen!»