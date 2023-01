Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (1927-2022) ist am Donnerstag in der Krypta des Petersdoms beigesetzt worden. Zur vorherigen Trauerfeier auf dem Petersplatz in Rom, wohin der Sarg am Morgen zunächst gebracht wurde, sollen Medienberichten zufolge bis zu 100.000 Gläubige gekommen sein.