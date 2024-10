Abschied von Lukas Podolski: Diese Weltmeister sind in Köln dabei

So folgten Podolskis Ruf Manuel Neuer (38), Per Mertesacker (40), Benedikt Höwedes (36), Kevin Grosskreutz (36), Roman Weidenfeller (44), Ron–Robert Zieler (35), Christoph Kramer (33), Matthias Ginter (30) und Erik Durm (32). Trotz vorheriger Ankündigung können leider Bastian Schweinsteiger (40) und Mats Hummels (35) doch nicht dabei sein. Verstärkt wird das Legenden–Team von aktuellen Mannschaftskollegen von Lukas Podolski, der aktuell immer noch in der ersten polnischen Liga für seinen Heimatverein Gornik Zabrze aufläuft. Als Trainer sind Weltmeister–Coach Jogi Löw (64), dessen ehemaliger Assistent Hansi Flick (59) und Torwart–Trainer Andreas Köpke (62) an der Seitenlinie aktiv.