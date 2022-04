So geht es für Sarah Fuchs weiter

Ihre Zeit am Set behält die 29-Jährige in guter Erinnerung: «Ich habe so viel mitgenommen und bin dankbar für die wunderbaren Erfahrungen, die ich immer mit mir tragen werde.» Sie habe viele tolle Menschen kennengelernt und sich als Schauspielerin entfalten können. «Es war das erste Mal, dass ich eine Rolle für einige Monate spielen konnte, und ich fand es richtig spannend zu erleben, wie sehr ich mich an Miriam gewöhnt habe.» Deshalb werde sie ihre Figur, aber auch den Drehalltag vermissen. «Bei ‹GZSZ› hatte ich eine wertvolle, lehrreiche und prägende Zeit und Schule mit wunderbaren Menschen, die ich nicht vergessen werde.»