Queen Elizabeth II. (1926-2022) war eine grosse Liebhaberin von Tieren, insbesondere ihre Corgis und Pferde waren ihr ans Herz gewachsen. So ist es nicht verwunderlich, dass diese bei dem Staatsbegräbnis der verstorbenen Königin am Montag (19. September) eine Rolle spielten. Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey und der Prozession zum Wellington Arch trat Queen Elizabeth II. ihre letzte Reise nach Schloss Windsor an. Über die lange Allee Long Walk führte der Trauerzug zum Innenhof des Schlosses.