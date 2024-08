Abschied von Richard Lugner: So läuft die Trauerfeier in Wien ab

Der Wiener Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner (1932–2024) ist am 12. August in seiner Villa in Wien–Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. In einer via Instagram veröffentlichten Trauerannonce hiess es, er sei «friedlich entschlafen». Am Samstag (31. August) nimmt Österreich von seinem Wiener Original Abschied. Eine grosse Trauerfeier im Wiener Stephansdom und eine intime Beerdigung sind geplant. Diese Details sind bekannt.