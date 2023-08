Abschied von Sinéad O'Connor: Emotionale Trauerfeier in Irland

Die ersten Trauernden kamen schon nachts

Wie die «Irish Times» berichtete, hatten sich bereits in der Nacht die ersten Menschen vor dem ehemaligen Wohnhaus der Verstorbenen versammelt. Sie legten Blumen und Karten nieder und hinterliessen handschriftliche Botschaften, um der Sängerin für ihre Musik und ihre Stimme zu danken. Auf einem Zettel etwa war die Zeile vermerkt: «Du bist für immer in meinem Herzen.» Vor dem rosa umrahmten Wintergarten des Hauses, das direkt am Meer liegt, wurde ein rosa Stuhl aufgestellt, mit rosa Blumen und einem Foto der Sängerin am Fuss des Stuhls. Auf einem Schild an der Wand waren Anliegen aufgeführt, für die die Sängerin ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht hatte, darunter die Aufnahme von Flüchtlingen: «Wo Worte versagen, spricht Musik.» Ein Nachbar brachte Kerzen an der Wand an. Bereits seit ihrem Tod am 26. Juli legten Menschen Blumen vor dem Haus nieder, das die Sängerin 2021 verkauft hat und das nun leer steht. Sie hatte 15 Jahre lang in Bray gewohnt. Auch der irische Sänger Liam Ó Maonlaí (58) war unter den Anwesenden, die sich vor dem Haus versammelten. Er sagte angesichts der vielen Trauernden: «Ich denke, es ist Liebe, warum die Leute heute hier sind. Sie liebten sie. Ich habe sie bewundert.»